Gasilca po 20-urni intervenciji pričakala kazen za napačno parkiranje

Pri gašenju požara v zaledju Šibenika, ki je izbruhnil v soboto popoldne, ukrotili pa so ga šele po 28 urah, je sodelovalo več kot 200 gasilcev, štirje so lažje poškodovani. Zgorelo je več kot 900 hektarov trave, nizkega rastlinja in borovega gozda.

To pa je potem sprožilo dodatne komentarje, tudi v bran policistu, ki je napisal listek. "Policist ni kriv. Odzval se je na klic in našel avtomobil v prekršku. Gospa je bila najverjetneje tam in če ne bi napisal kazni, bi še njega prijavila nadrejenim, da ne opravlja svojega dela, tako kot je treba," so se odzvali na Facebookovi strani Gasilci so naši junaki (Vatrogasci - Oni su naši heroji).

Policija je njeno identiteto odkrila zelo hitro in jo nato še v službi tudi prijela. Zdaj čaka v priporu. Kot še navaja hrvaški časnik, ji grozi kazen od enega do desetih let zapora.

Hrvaški mediji so objavili, da gre za piromanko, ki da je požigala že v preteklosti. Leta 2017 naj bi v petih dneh podtaknila sedem požarov.

Pri gašenju požara pri Šibeniku je sodelovalo več kot 200 gasilcev, štirje so lažje poškodovani. Pomagala je tudi vojska, gasili so tudi s sedmimi letali, zaradi požara pa so za kratek čas ustavili promet na bližnjem odseku avtoceste Zagreb–Split. Evakuirali so 50 ljudi, ki pa so se v nedeljo že vrnili na svoje domove. Intervencija naj bi po ocenah poveljnika gasilcevSlavka Tucakovića stala med štirimi in petimi miljoni kun (med približno 540.000 in 670.000 evri).