Gasilci imajo dovolj, opozorili na sklenitev kolektivne pogodbe

Obrambnega ministra Mateja Tonina so gasilci v sredo želeli obiskati na sedežu ministrstva, saj mu očitajo, da se v preteklosti z njimi ni želel niti srečati, vendar pa mu svojih zahtev tudi tokrat niso mogli povedati v živo. Tonin je namreč imel druge obveznosti, nekaj ur kasneje pa se je mudil na obisku v kranjskem gasilskem domu. Poklicne gasilce je sprejel državni sekretar Damijan Jakin, kar je po besedah ministrstva ustaljena praksa. Gasilci so opozorili na sklenitev kolektivne pogodbe, do česar bi moralo priti že pred več kot letom dni, in na ureditev pravice do položajnega dodatka za gasilce, ki vodijo razne enote in skupine.

icon-expand