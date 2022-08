Gasilci: Požarne sezone še zdaleč ni konec

Danes malo po drugi uri ponoči so bili gasilci znova vpoklicani na pomoč. Zagorelo je na težko dostopnem terenu pod Socerbom v občini Koper. Gasilci so se z ognjem borili več ur, pri gašenju sta pomoč nudila tudi helikopter Slovenske vojske in helikopter iz sosednje Italije. Čez dan je bilo na terenu 70 gasilcev, kmalu za tem so aktivirali še gasilce iz preostalih delov Primorske. Tudi naši južni sosedje se že tretji dan zapored borijo z ognjenimi zublji. Po nedeljskem požaru na Hvaru, ki je terjal eno smrtno žrtev, so strele včeraj zanetile požara na Dugem otoku in na območju nacionalnega parka Paklenica. Danes ponoči, okoli tretje ure zjutraj, pa so se ognjeni zublji razplamteli na otoku Pag, in sicer v bližini priljubljene plaže v Zrćah. Več tisoč obiskovalcev priljubljene žurerske plaže so morali evakuirati. Požar jim je do jutra uspelo lokalizirati, a gasilci opozarjajo, da požarne sezone še zdaleč ni konec.

