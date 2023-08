Da so gasilci sinonim za požrtvovalnost, dokazujejo neverjetne zgodbe, ki jih slišimo v teh dneh. V kampu Menina je ostalo ujetih okoli tisoč ljudi, voda je tako hitro naraščala, da je bilo reševanje izjemno zahtevno, tudi za gasilce. Bilo je zelo stresno, nam je pripovedoval predsednik PGD Rečica ob Savinji Jože Lenko, ki je tudi sam sodeloval pri reševanju ljudi iz kampa. K sreči jim je s skupnimi močmi uspelo rešiti vse ujete, v spomin pa se mu je najbolj vtisnil trenutek, ko je rešil deklico. V intervenciji so tri društva izgubila tudi tri gasilska vozila. Čeprav bi jih lahko rešili, so vseeno na prvo mesto postavili življenja ljudi.