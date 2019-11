Gasilci v enem dnevu prejeli kar 500 prošenj za posredovanje

Na jugu Avstrije so plazovi zasuli več hiš, šole ostajajo zaprte. Krka na avstrijskem Koroškem je najvišja v zadnjih 30 letih, jezera so na stoletni višini, gasilci pa so v enem dnevu prejeli več kot 500 prošenj za posredovanje. V Benetkah je voda znova poplavila mestno središče, zaradi česar je bil Markov trg ponovno zaprt. Huda neurja z močnimi padavinami so sicer zajela skoraj celo Italijo.