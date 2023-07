Gasilci uspešno sanirali posledice toče na Dolenjskem in v Beli Krajini

Iz Celja je nevihtna celica potovala naprej proti Dolenjski in Beli krajini, kjer so se soočili z enako močjo neurja kot drugje. V občini Trebnje je udar električnega toka poškodoval delavca elektro podjetja, voda je zalivala objekte, močan veter pa je razkrival hiše in podiral drevesa. Močno neurje z debelo točo je zajelo Metliko, kjer so gasilci s strešniki in folijo prekrili šest hiš. Prav tako je bilo hudo v Črnomlju, kjer je razkrilo 46 objektov, poškodovana je bila streha vrtca. Tudi v Novem mestu je veter odkril dve večstanovanjski stavbi. A kljub polnim rokam dela je gasilcem uspelo večino poškodovanega uspešno sanirati.