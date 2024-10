Gasilci imeli zaradi močnega deževja polne roke dela

Čeprav je sredina deževna noč k sreči minila brez večjih posledic, pa brez gasilskih intervencij vendarle ni šlo. Največ dela so imeli gasilci na Goriškem, kjer so izčrpavali vodo iz nekaj kleti, zalilo je tudi številne podvoze. Podobne težave so imeli tudi na jugovzhodu, v Velikih Brusnicah v občini Novo mesto je voda iz naraslega potoka ogrožala dve hiši, eno hišo pa je narasli potok poplavil v Čadražah v občini Šentjernej. Reke so danes v večjem delu države upadale, predvsem v Posočju in na Gorenjskem, medtem ko bosta Ljubljanica in Krka naraščali še vse do petka popoldne.