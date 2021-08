Gasilci v Severni Makedoniji doživeli prizore, ki so jih prej videli le po televiziji

Zaradi visokih temperatur in pomanjkanja dežja je velik del Evrope še vedno v primežu ognjenih zubljev. V Severni Makedoniji so zaradi številnih požarov, ki so sledili vročinskemu valu, razglasili izredne razmere in zaprosili za evropsko pomoč. Odzvali so se tudi slovenski gasilci. Po dolgi, celonočni poti z avtobusom iz Severne Makedonije so se vrnili v Roje. Bilo je grozno, doživeli smo prizore, ki smo jih prej videli le po televiziji, so pripovedovali.