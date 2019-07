Gasilci v Šibeniku od izčrpanosti spijo kar na tleh, požar tudi na Hvaru

Gorijo grmovje in borovci, hiše pa za zdaj niso ogrožene, poroča spletni portal Dalmacijadanas. Po najnovejših informacijah je gasilcem in canadairjem za gašenje požara uspelo doseči, da je požar pod nadzorom.

"Razmere so precej boljše kot sinoči," je razmere opisal načelnik gasilcev Damir Dukić. Dodal je, da gori velik borov gozd, zato je težko karkoli predvideti. Avtocesta med krajema Pirovac in Vrpolje, ki je bila v soboto zaradi požara zaprta več ur, je danes odprta. Zaprti pa sta dve regionalni cesti. Ker je v Šibeniku začelo deževati, gasilci upajo, da se bodo padavine še okrepile in pomagale pogasiti požar.

Na družbenih omrežjih so se pojavile fotografije gasilcev, ki spijo kar na cesti. Pod fotografijami so se pojavili tudi komentarji, da gasilci nič ne delajo, a gasilci odgovarjajo, da ne razumejo takšnih komentarjev, saj so gasilci izčrpani od trdega dela in so si le za nekaj časa odpočili.

Požar v zaledju Šibenika je izbruhnil v soboto popoldne. Z ognjenimi zublji se je borilo približno 200 gasilcev. Po šestih urah gašenja so se gasilcem pridružila tudi letala za gašenje požarov.