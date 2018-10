Gasilci v veliki reševalni akciji osvobodili mačka

V majhnem nemškem mestecu Dossenheim se je pred dnevi odvila velika reševalna akcija, v kateri je kar pet gasilcev reševalo mačka, ujetega v cestnem odtoku.

Okoliški prebivalci so pred intervencijo gasilcev kar tri dni poslušali mijavkanje, a jim nikakor ni uspelo ugotoviti, od kod prihajajo klici na pomoč. Nakar je eden od sosedov pozorno sledil zvoku in odkril ubogega mačka v cestnem odtoku. Sprva je skušal sosed z drugimi prebivalci umakniti pokrov odtoka, a je bil njihov trud zaman. Po nekaj neuspešnih poskusih so le poklicali gasilce, ki so priskočili na pomoč s kladivom, dletom in lomilko.

Kot so sporočili, so mačka uspešno rešili iz ujetništva in ga prepeljali v bližnje zavetišče. Tam so preko čipa našli njegovo lastnico, ki je pobeglega kosmatinca prevzela v ponedeljek.

Gasilci sicer sumijo, da je maček nesrečno padel v odtok, potem ko je bil ta zaradi prenove nezavarovan.