Tišino meglenega jutra v Zalogu je prekinilo kričanje 68-letne Založanke, ki je padla v mrzlo reko. "Vsi smo se obrnili proti Ljubljanci in res se je videlo gospa kako leži v mrtvaku in da samo bele superge gledajo ven iz vode," razlaga natakarica Manca Šlosar.

Na megleno nedeljsko jutro bi se lahko tu zgodila prava tragedija. To pa je preprečil pogumen občan in gasilec, ki je brez pomisleka skočil v mrzlo vodo. "Bila prestrašena, v šoku. Prva stvar, ki mi je padla na pamet, je da pokličem Grego in on je takoj prišel," še razlaga. "Tam kjer se začnejo brzice, se vidi, da je voda globlja. Kjer se je nahajala gospa, je bila voda dva metra globoka in jaz sem šel vanjo in me je tok začel odnašati po brzicah navzdol," tako reševanje opisuje prostovoljni gasilec Gregor Lampelj.