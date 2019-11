Gasilec z velikim srcem s kisikovo masko mački rešil življenje

Gasilec Andrej Meister je lokalnim medijem povedal, da so on in njegova ekipa mačko našli med iskanjem ujetih ljudi v goreči hiši. Preden so jo gasilci uspeli rešiti, se je mačka hudo zastrupila z dimom, a ji je eden izmed gasilcev najprej z vodo umil obraz in ji nato prek kisikove maske, ki jo gasilci uporabljajo ob reševanjih v požarih, pljuča očistil s kisikom.