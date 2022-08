Gazprom konec meseca napoveduje tridnevni plinski mrk

Vojna v Ukrajini je prisilila tudi Evropsko unijo, da najde alternative izjemni odvisnosti od ruskih energentov. Po Evropi se tako pospešeno polnijo skladišča plina, hkrati pa uvajajo ukrepi, da bi Evropejci porabili manj plina. Nemčija je največja porabnica plina, predvsem nemško gospodarstvo. A so tam zaskrbljeni, če bo tega ključnega energenta dovolj. Cilj je, da bi bila do novembra skladišča polna 95-odstotno. A bi s to količino lahko pokrila zgolj okoli dva in pol meseca gretja, industrijske porabe in energetskih potreb države, je opozoril nemški energetski regulator. Medtem pa ruski Gazprom za konec meseca napoveduje nov tridnevni plinski mrk.