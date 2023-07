Gebauer: Ta trenutek svojega mesta v obstoječem programu ne vidim

Priznan češki otroški kardiokirurg Roman Gebauer je v Ljubljano prišel leta 2014, štiri leta kasneje pa doživel propad otroške srčne kirurgije. Odšli so vsi takratni kirurgi, Slovenija je zato za pomoč prosila češke in italijanske kolege. Kmalu se je nazaj vrnil Miha Weiss, Gebauer pa ga je vzel pod svoje okrilje in program otroške srčne kirurgije se je leta 2019 počasi spet začel postavljati na noge. A z odhodi se še ni končalo, marca letos je odšel Gebauer, nad čimer so se v vodstvu UKC-ja čudili, starši otrok s srčnimi težavami pa so se znašli v velikih skrbeh.