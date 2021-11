Eno največjih podjetij v Sloveniji Gen-I, ki letno beleži več kot dve milijardi evrov prihodka, bo v četrtek ostalo brez vodstva. Robert Golob, ki je na čelu podjetja sedel zadnjih 15 let, se namreč s te funkcije poslavlja. Nadzorniki mu mandata niso podaljšali, prav tako pa niso imenovali njegovega naslednika, čeprav so do zdaj na mizi imeli že dva predloga.