Poznamo več generacij, v katere se posamezniki uvrščajo glede na vrednote, izkušnje in razne tehnologije, ki so jih v odraščanju zaznamovale. Na področju dela danes od petih sodelujejo štiri, vsaka pa ima svoj način dela in vodenja, želje, pa tudi različne osebne cilje, kar lahko privede do nesporazumov in konfliktov pri delu.