Dela čez glavo nimajo le gasilci in civilna zaščita, za katerimi je vrsta neprespanih noči, pač pa tudi cenilci, ki popisujejo škodo. V zavarovalnici Generali so lani v celem letu zabeležili okoli 6500 škod, letos pa samo v prvem polletju že 3000, a ujme še vztrajajo. Vetrolom, toča in nalivi posledic niso pustili le na objektih, strehah in pridelkih, prav skrb vzbujajoče so razmere tudi v naših gozdovih, poleg lubadarja je namreč mogočna drevesa zdaj kosil še veter.