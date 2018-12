George Soros osebnost leta Financial Timesa

Britanski poslovni časnik Financial Times je za osebnost leta razglasil ameriškega vlagatelja in filantropa madžarskega rodu Georgea Sorosa, in sicer zaradi njegove podpore liberalni demokraciji in odprti družbi.

Britanski poslovni časnik Financial Timesje za osebnost leta razglasil ameriškega vlagatelja in filantropa madžarskega rodu Georgea Sorosa, in sicer zaradi njegove podpore liberalni demokraciji in odprti družbi. Financial Times je 88-letnega Sorosa označil za očeta industrije hedge skladov in enega najvidnejših filantropov na svetu, ki neutrudno podpira liberalno demokracijo po svetu. Izbor Sorosa za osebnost leta po navedbah časnika odraža tako njegove dosežke kot vrednote, ki jih predstavlja. George Soros FOTO: AP Ustanovitelj Fundacije za odprto družbo je aktiven že več kot 30 let, v zadnjem času pa je postal žrtev antisemitskih teorij zarote in neutemeljenih obtožb na račun njegovih aktivnosti. Soros se je rodil v judovski družini na Madžarskem, vendar tam dandanes ni preveč priljubljen. Madžarski premier Viktor Orbanga je označil za državnega sovražnika številka ena. "Krivijo me za vse, tudi da sem antikrist," je dejal za Financial Times."Želim si, da ne bi imel toliko sovražnikov, vendar to jemljem kot znak, da delam nekaj prav," je dodal.