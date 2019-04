Ghosn v posnetku vodilne v Nissanu obtožil zarote in zahrbtne izdaje

Video posnetek njegove izjave so Ghosnovi odvetniki na novinarski konferenci v Tokiu predvajali danes, posnet pa je bil tik pred vnovično aretacijo.

V njej padli velikan avtomobilske industrije vnovič poudarja, da je "nedolžen vseh obtožb, ki so jih proti njemu vložili japonski tožilci". Po njegovih besedah gre za "zaroto" vodilnih v Nissanu proti njemu, dogodki minulih tednov pa so bili zapeljani na način, da so ga predstavili kot "pohlepno osebo, kot diktatorja".

"A ne gre zato, gre za zgodbo o zaroti, o zahrbtni izdaji,"je bil oster Ghosn.