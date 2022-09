'Ghosting je nezrel mehanizem v odnosu'

Danes sem, jutri me ni. Ne sprašuj, ker ne odgovarjam. Lahko bi se reklo egoistično in nespoštljivo obnašanje, ampak raziskovalci so temu nadeli ime: ghosting. Priljubljen angleški izraz za pojav, ki postaja vse bolj pogost povsod po svetu in opisuje eno od velikih težav v medsebojnih odnosih. Pri žrtvah povzroča stisko, po glavi se jim pletejo predvsem vse različice vprašanja zakaj. A epiloga takšnih zgodb enostavno ni. Čeprav žrtve priznavajo, da nenaden umik druge strani iz odnosa boli, pa strokovnjaki pravijo, da gre za vedenje, ki žal postaja vse bolj družbeno sprejemljivo in se pojavlja v vseh vrstah odnosov.