Zaradi prekmurske gibanice študentka v kritičnem stanju

Torkova tradicionalna prireditev Kluba prekmurskih študentov v Štuku se je skoraj sprevrgla v tragedijo. Organizatorji na odru so priredili nagradno igro za novoletno potovanje, v sklopu katere so študenti tekmovali, kdo bo prej pojedel prekmursko gibanico.

Med igro se je ena od tekmovalk, mlada študentka, nenadoma zgrudila in se, sodeč po pričevanjih, začela dušiti. Reševalci so jo oživljali več kot pol ure, nato pa jo odpeljali v mariborski klinični center.

Trenutno je študentka iz Prekmurja še vedno v kritičnem stanju v enoti za intenzivno terapijo mariborskega UKC. Prav tako še niso razjasnjene vse okoliščine oziroma razlogi, zakaj se je zgrudila. Kot so za Vestnik povedali očividci, je med hranjenjem začela kašljati in se dušiti. Ker ni mogla do zraka, je padla v nezavest.

Očividci so ji takoj priskočili na pomoč, prav tako reševalci. Ko je zdravnica zaznala pulz, so jo odpeljali v klinični center. Policisti, ki so bili na kraju dogodka, naj bi po naših informacijah zasegli vse posnetke, vendar znakov kaznivega dejanja niso zaznali.