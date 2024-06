"Vse življenje sem sanjal o ogledu finala lige NBA," tako je premier Golob na družbenih omrežjih sporočil, da se odpravlja v Dallas. In to prav na dan, ko je potekala ustanovna seja preiskovalne komisije o domnevnih spornih poslih GenI-ja in Star Solarja, ter domnevnem nezakonitem financiranju Gibanja Svoboda. Da Svoboda preiskuje kar samo sebe, kar je tragikomično, so bili kritični krščanski demokrati. Za predsednika preiskovalke so namreč določili poslanca Svobode, Tomaža Laha. SDS pa tako danes z novim političnim manevrom, kako to preprečiti. Tomaža Laha so uvrstili na seznam prič, ki naj bi jih komisija zaslišala. Lah pa odgovarja: vse skupaj je le politični šov.