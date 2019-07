Gibraltar ustavil tanker z nafto, domnevno namenjen v Sirijo

Gibraltarske oblasti so ustavile supertanker, za katerega sumijo, da je v Sirijo prevažal surovo nafto in s tem kršil sankcije Evropske unije, je pojasnil gibraltarski premier Fabian Picardo. Teheran je kasneje obsodil "nezakonit zaseg iranskega tankerja" in na zagovor poklical britanskega veleposlanika.

"Imamo razlog, da menimo, da je ladja Grace 1 tovorila surovo nafto v rafinerijo Banjas v Siriji,"je povedal gibraltarski premier Fabian Picardo. "Rafinerija je last podjetja, ki je deležno sankcij EU proti Siriji," je dodal. Po navedbah specializirane revije Lloyd's List je ladja plula pod panamsko zastavo, prevažala pa je iransko nafto. FOTO: AP Supertanker sta gibraltarska policija in carina ob pomoči britanske kraljeve mornarice ustavili zgodaj davi. "Pridržali smo ladjo in njen tovor," je povedal premier tega britanskega čezmorskega ozemlja. Podrobnosti o sami ladji ni podal. Po navedbah specializirane revije Lloyd's List je ladja plula pod panamsko zastavo, prevažala pa je iransko nafto. Britanski veleposlanik v Teheranu moral na zagovor Iran je kasneje v znak nasprotovanja "nezakonitemu zasegu iranskega tankerja"na zagovor poklical britanskega veleposlanika v Teheranu. Španija, ki si lasti suverenost nad Gibraltarjem, je medtem sporočila, da preučuje okoliščine zasega tankerja. Španski zunanji minister Josep Borrell je sicer pojasnil, da je bila ladja zasežena na podlagi ameriške zahteve Veliki Britaniji. EU je sankcije proti Siriji uvedla leta 2011, potem ko je tam izbruhnila državljanska vojna. Sankcije veljajo za 277 sirskih uradnikov, vključno z ministri, zaradi njihove vloge pri "nasilni represiji" nad civilisti. Zamrznila je tudi premoženje 72 podjetij in sirske centralne banke v EU. Poleg tega je uvedla embargo na sirsko nafto in omejila investicije v Siriji.