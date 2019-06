Gimnastični spektakel in veličasten ognjemet v čast kitajskemu predsedniku

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je v čast prvega obiska kitajskega predsednika po 14 letih v Pjongjangu pripravil gimnastični spektakel, ki ga je pospremil še veličastni ognjemet. Prireditev je potekala na stadionu v prestolnici. Dobre odnose med državama so potrdili tudi številni transparenti, na katerim se je glasilo, da Severno Korejo in Kitajsko veže "nepremagljivo in trdno prijateljstvo'".

Z mavrico na velikem zaslonu so simbolno povezali Prepovedano mesto v Pekingu in slavolok zmage v Pjongjangu, voditelja pa sta predstavo spremljala s širokim nasmehom. Severnokorejski mediji so predstavo označili za prikaz "nepremagljivega socializma".

Kitajski predsednik je sicer danes sklenil svoj dvodnevni obisk v Severni Koreji in se skupaj z delegacijo popoldne po lokalnem času odpravil v domovino. V četrtek sta se voditelja strinjala, da je v objestranskem interesu, da državi zaradi "resnih in zapletenih sprememb" v svetu in regiji poglobita medsebojno sodelovanje.