Glasbeniki ukrajinskega Mladinskega simfoničnega orkestra bodo nastopili v Cankarjevem domu

Se še spomnite mladih glasbenikov ukrajinskega Mladinskega simfoničnega orkestra, ki so marca prispeli k nam? Instrumentov v teh dveh mesecih niso pustili na stranskem tiru, temveč so pridno vadili in nastopili že na nekaj odrih. Obiskali smo jih na eni izmed njihovih vaj. Glasba je most med slovenskimi in ukrajinskimi glasbeniki, pravi njihova dirigentka Živa Ploj Peršuh, saj so se z njeno pomočjo lažje vključili v našo kulturo in spletli prijateljske vezi, hkrati pa dajo z nastopi tudi slovenskemu občinstvu delček svojega talenta. Izzivov jim ne manjka, še dodaja Ploj Peršuhova – že prihodnji teden bodo namreč imeli čast nastopiti na našem najbolj svečanem odru, v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.