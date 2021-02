Glavna tema dvodnevnega vrha EU je boj proti pandemiji

Vrh bo potekal virtualno, voditelji povezave bodo razpravljali predvsem o krepitvi proizvodnje cepiv in pripravljenosti na nove različice virusa. Govorili bodo tudi o enostranskih ukrepih, ki so jih na svojih mejah v strahu pred širjenjem novih različic virusa uvedle Nemčija, Belgija, Danska, Švedska, Finska in Madžarska. Voditelji so enotni le glede odsvetovanja nenujnih potovanj, kamor sodi tudi turizem. Ena od tem bo tudi potrdilo o cepljenju, ki jih nekatere države kljub številnim neznankam in kritikam o diskriminaciji že uvajajo, a mnenja o cepilnih potnih listih so med članicami različna.

