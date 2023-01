Glede na rast cen je tudi višja pokojnina premalo

620 tisoč upokojencev, ki, kot pravijo, ne morejo iti na ceste protestirat, pa zahteva in predlaga vladi zvišanje pokojnin za 7,1 odstotka, ne pa za predvidenih 4,9 odstotka, za kolikor se bodo zaradi redne uskladitve pokojnine z inflacijo zvišale februarja. Po veljavnem načinu se pokojnine uskladijo za 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače in za 40 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin, tako da bi morala biti februarska uskladitev res 4,9-odstotna, vendar pa je to glede na višino dejanske inflacije in rast cen življenjskih potrebščin premalo, so prepričani na Zvezi društev upokojencev Slovenije.