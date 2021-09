Globe za žaljenje uradnih oseb: se bomo delili na prvo- in drugorazredne državljane?

V naši hiši in na naših oddajah govorimo vljudno in spoštljivo. Kar pa težko rečemo za nekatere politike in zdaj tudi protestnike. Tako je že od nekdaj, od shodov pred sodišči v podporo Janezu Janši do shodov proti Janezu Janši. Zato je vlada sprejela odločitev, da je treba ljudi, ki žalijo uradne osebe, kaznovati. Pa žaljenje zoper tiste, ki niso uradne osebe? Denimo zdravnike, tožilce, okrožne sodnike? Za te bi bila globa tudi do štirikrat manjša.