Gluhoslepota: v temi in tišini v Sloveniji živi približno 300 ljudi

So ljudje, ki so ves čas zaprti, ne le od marca dalje. Zaprti v svetu teme in tišine. Pa jih ne vidimo, ker sami ne morejo prav nikamor. To so gluhoslepi, ki naj bi jih bilo v Sloveniji okoli 300. Gluhoslepota zlasti v poznih letih narašča. Izkušnje združenja Dlan, ki se zanje bori že 15 let, kažejo, da mnogi sploh niso prepoznani in živijo osamljeni, brez pomoči. Zdaj se trudijo jezik gluhoslepih vpisati v ustavo, saj bi jim s tem omogočili, da bi končno stopili iz teme.