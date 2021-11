Gneča na nekaterih cepilnih mestih, večina prišla po poživitveni odmerek

Tudi več kot eno uro so ljudje čakali v vrsti za tretji odmerek cepiva, in to zgolj dan po tem, ko je posvetovalna skupina za cepljenje tistim, ki so cepljeni z vektorskimi cepivi, priporočila poživitveni odmerek že po dveh mesecih. Posvetovalna skupina se je za tak predlog odločila na podlagi trenutne slabe epidemične situacije v državi in zato, ker so vektorska cepiva manj zanesljiva pri okužbi s prevladujočo delta različico virusa. Tretji odmerek pa še posebej priporočajo ljudem, starejšim od 50 let, kronično bolnim in njihovim družinskim članom, stanovalcem v DSO-jih ter ljudem, ki so zaradi poklica bolj izpostavljeni okužbi.