Gneča ob ponovnem odprtju trgovin z oblačili in obutvijo

Večjega sproščanja ukrepov so bili deležni prebivalci Gorenjske, Goriške, Osrednjeslovenske in Obalno-kraške regije. Tam so se namreč odprli avtosaloni in trgovine z oblačili ter obutvijo. Posnetki gneč in večmetrskih vrst pred trgovino so pokazali, da so se Slovenci ponovnega odprtja veselili. V teh regijah pa bo uporabnikom aplikacije #Ostanizdrav dovoljeno tudi gibanje zunaj občine prebivališča.

