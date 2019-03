Sirija obljublja, da si bo povrnila Golansko planoto

V spornem tvitu je ameriški predsednik Donald Trump zapisal, da je "po 52 letih čas, da ZDA popolnoma priznajo izraelsko suverenost nad Golansko planoto, ki je ključnega strateškega in varnostnega pomena za izraelsko državo in regionalno stabilnost".

To je ozemlje izjemnega strateškega pomena, ki so ga v šestdnevni oziroma tretji izraelsko-arabski vojni iz leta 1967 zasedle izraelske sile. Izrael je junija tega leta napadel egiptovska, jordanska, iraška in sirska letališča. V šestih dneh je zavzel Jeruzalem, prodrl vse do Sueškega prekopa in zasedel Golansko planoto. Izrael, ki je imel podporo ZDA, se ni več umaknil z zasedenih ozemelj. Sirija si je leta 1973 sicer poskušala povrniti izgubljena ozemlja, a neuspešno. Okupacije mednarodna skupnost ne priznava, ozemlje pa ostaja eno glavnih vprašanj izraelsko-arabskega spora. Leta 1981 je Izrael prav tako sprejel zakon, s katerim je planoto tudi aneksiral.

'Golanska planota bo ostala sirska'

Trumpove besede so tako naletele na številne kritike, saj gre za drastično spremembo ameriške politike do okupiranega ozemlja. Rusija in Iran, zaveznici sirskega režima, sta obsodili Trumpove načrte. Obe državi sta poslali svoje sile v Sirijo, kjer se borijo na strani predsednika Bašarja Al Asada:"To nelegalno in nesprejemljivo priznanje ne spremeni dejstva, da pripada Siriji," je sporočilo iransko zunanje ministrstvo po poročanju Reutersa.

Da je poteza pripeljala Bližnji vzhod na rob nove krize, meni tudi Turčija in dodaja, da legitimizacija okupacije Golanske planote ne sme biti dovoljena.

Najostreje se je odzvala Sirija, ki pravi, da Trumpove besede kažejo na "slepo" pristranskost ZDA do Izraela in do sionistične okupacije ter kršijo mednarodno pravo."Sirski narod je še bolj odločen, da osvobodi ta dragoceni del sirske narodne zemlje skozi vsa razpoložljiva sredstva."Golanska planota bo ostala "sirska, arabska", so še zapisali v sporočilu za javnost.