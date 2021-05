Goljufi v estetski kirurgiji: svoje storitve ponujajo tudi pri nas

Estetska kirurgija je donosen posel, ki pritegne tudi mazače, ki so v času interneta in družbenih omrežij našli način za hitro promocijo in stranke, ki ne čutijo potrebe, da bi se pozanimale, kdo jim bo povečal prsi ali kdo jim bo vstavil polnilo v lica ali ustnice. V Srbiji, kjer je sploh v porastu trend velikih ustnic in oblin, so se ženske združile na družbenih omrežjih, kjer svarijo pred goljufi, ki svoje storitve ponujajo tudi pri nas.

