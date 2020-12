Golob, Greinerjeva in Đurić o težkih življenjskih preizkušnjah

Pisatelj Tadej Golob, mama treh otrok Petra Greiner in paraplavalec Darko Đurić. Prvi je iskreno spregovoril o tem, kaj ga je preganjalo takoj po nesreči, Greinerjeva nam je zaupala, da še iščejo načine, kako po slovesu hčere s posebnimi potrebami živeti kot običajna družina, paraplavalec pa nam je zaupal, kako se je počutil, ko je šel po koncu plavalne kariere spet v vodo. Česa so se naučili in kaj jim zdaj prinaša veselje?