Golob in Orban skupaj zagnala daljnovod Cirkovce–Pince

Pri večini velikih infrastrukturnih projektov v naši državi je tako, da traja leta, če ne celo desetletja od prvih zamisli do uresničitve. Pogajanja za gradnjo madžarsko-hrvaško-slovenske omrežne povezave so se začela že sredi 90. let. Projekt dvakrat 400-kilovoltnega daljnovoda je bil zaključen junija letos, vrednost pa je bila 160 milijonov evrov, od tega je bilo na voljo 48 milijonov evropskega denarja. Tako sta predsednik vlade Robert Golob in madžarski premier Viktor Orban v petek popoldne v Cirkovcah vendarle slovesno zagnala daljnovod Cirkovce–Pince, ki je prva sistemska povezava elektroenergetskih omrežij Slovenije in Madžarske, navezuje se tudi na hrvaško omrežje. Gre za zgodovinski projekt Elesa, pomemben pa je tudi zato, ker živimo v energetsko zelo nevarnih časih.