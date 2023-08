Golob: 'Na nikogar ne bomo pozabili'

Pomoč, tako domačo kot tujo, bodo prizadeti v poplavah še kako potrebovali. In teh je na tisoče. Poškodovanih je od 10 do 15 tisoč gospodinjstev, kar okoli tisoč ljudi pa je izgubilo čisto vse. In ti ljudje so prvi, za katere je treba poskrbeti, je ob obisku Komende in Mengša opozoril predsednik vlade Robert Golob, ki nadaljuje obiske občin, ki so jih prizadele poplave. Na vladi bodo pripravili nov interventni zakon, do takrat pa Golob poziva vse, naj čim več podatkov in potreb sporočijo lokalnim štabom civilne zaščite, da bo vlada lažje ukrepala.