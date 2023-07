Golob na prvem uradnem obisku v Zagrebu podpisal dva sporazuma

Zaradi reševanja nekaterih akutnih težav se je v Zagrebu na prvem uradnem obisku mudil premier Robert Golob, ki se je srečal tako s hrvaškim predsednikom Zoranom Milanovićem kot tudi s premierjem Andrejem Plenkovićem. Slovenija in Hrvaška sta v okviru obiska podpisali tudi dva sporazuma, prvi je solidarnostni sporazum o oskrbi s plinom, ki je bil pripravljen že pred časom, a je Hrvaška podpis zadrževala in pogojevala, zdaj pa vendarle pristala nanj, in nekakšen zdravstveni sporazum, s katerim bodo prebivalci hrvaške Istre do Pulja upravičeni do nujne pomoči v naši izolski bolnišnici.