Golob na srečanju s prvo damo Evropske unije Ursulo von der Layen

Na delovno spoznavnem obisku pa se na sedežu Evropske unije v četrtek mudi Robert Golob, ki je na svoj prvi obisk v tujini odšel v Bruselj in se tam sestal s prvo damo Evropske unije, Ursulo von der Layen. Gre za uvodno srečanje, zaradi česar konkretne teme vnaprej niso bile določene. Golob je pred odhodom dejal, da tja prihaja z odprtimi rokami in predvsem z namenom, da se seznani z nekaterimi evropskimi vidiki, tudi do Ukrajine, ki bo ena glavnih tem tudi naslednji teden na vrhu Evropske unije.