Golob napoveduje, da bo med ministri zasedba po spolih uravnotežena

Če smo zadnja štiri leta spremljali predvsem moško politiko, se z izidom letošnjih volitev obetajo spremembe. V hram demokracije v največji zasedbi do zdaj vstopata ženska moč in energija. Parlamentarne stolčke bo namreč zasedlo 36 žensk. In če smo imeli v zadnjem mandatu v Sloveniji štiri ministrice, od tega sta dve odstopili, bodoči mandatar Robert Golob napoveduje, da bo tudi na ministrskih položajih zasedba po spolih uravnotežena. Prav tako pa bo v času nove vlade eno izmed treh najpomembnejših funkcij v državi prvič zasedla ženska.