Golob takoj po zaprisegi vložil listo ministrskih kandidatov

Po dobrih štirih urah razprave je bil Robert Golob v sredo s 54 glasovi podpore v državnem zboru izvoljen za novega predsednika vlade, ki je takoj po izvolitvi prisegel in nagovoril poslanke in poslance. Vlada bi tako lahko začela delovati že prihodnji teden. Golob je že vložil listo 17 ministrskih kandidatov in predlagal, da se zaslišanja kandidatov za ministre začnejo v soboto, nadaljujejo pa v ponedeljek in torek. Seja je po poskusu Sdsa za premor zaradi postopkovnega predloga tekla brez večjih zapletov, je pa Golob po potrditvi dejal, da se zaveda, da sprejema mesto predsednika vlade v zahtevnih časih.