Predsednik vlade na Instagramu delil nasvete, kdaj prati perilo

Glavno vprašanje pri nas zadnje dni je, kdaj oprati perilo? Bomo ob tem motili sosede v bloku, bo na koncu leta račun za omrežnino 20 evrov nižji ali višji? Celo tako daleč je prišlo vse skupaj, da imamo predsednika vlade, ki nam na spletu deli nasvete, kdaj je najbolje prati perilo. Omrežnine so poslance zaposlovale pozno v noč, in medtem ko v resnici ni jasno, kdo zavaja, opozicija ali koalicija, jih šef Elesa Aleksander Mervar jasno opozarja: "Če mislite, da lahko kar tako preidemo nazaj na stari sistem obračunavanja omrežnine, se močno motite. Optimistično bi za to potrebovali vsaj šest mesecev." Obenem pa poudarja, da je z novim načinom omrežnine na boljšem 93 odstotkov gospodinjstev.