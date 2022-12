Golob: "Prehranske navade Slovencev nevzdržne za prihodnost"

Da tako in tako ne bi smeli uživati toliko mesa je prepričan premier Robert Golob, ki je pred dnevi pred evroposlanci povedal, da so naše prehranske navade nevzdržne za prihodnost. A Slovenci radi jemo meso, kažejo podatki statističnega urada. Lani je povprečni prebivalec pojedel skoraj 90 kilogramov mesa, kar je za dobrih 20 kilogramov več od povprečja Evropske unije. Kako se torej lotiti sprememb? Enostavno, verjamejo v okoljski organizaciji Umanotera, pojesti je treba manj mesa in mlečnih izdelkov, vsekakor pa jih ni treba popolnoma črtati z menija. Pa vendar so stvari v teoriji preprostejše kot v praksi, opozarjajo agrarni ekonomisti. Je preoblikovanje kmetij realna možnost in ali slovenske obdelovalne površine sploh omogočajo pretežno gojenje rastlin?