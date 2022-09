Na Brdu pri Kranju prvič spremljamo koalicijski vrh. Po 100 dneh vlade je poslance in ministre Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov in Levice na Brdu zbral predsednik vlade Robert Golob. Glavna tema sta jesen in zima, torej pomoč ljudem in gospodarstvu ob draginji.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 06:11 audio-control-play-line Iz SVETA: Prvi vrh koalicije 02:35 audio-control-play-line Iz SVETA: Izjava Mesca o koalicijskem vrhu icon-chevron-left icon-chevron-right