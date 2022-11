Četudi naj bi veljalo, da knjižnice pomembno prispevajo k razvoju vsakega naroda, na novo Narodno in univerzitetno knjižnico čakamo že 40 let. Zdaj vendarle kaže, da bodo postali novi, sodobni prostori knjižnice, ki bo hranila tudi do 300.000 knjig, kmalu del realnosti. NUK 2 bo stal 102 milijona evrov, je tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, ključno vprašanje pa je: Kdaj ga bodo torej začeli zares graditi?