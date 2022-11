Golob sklical posvet ožje ekipe članov sveta z namenom informiranja

Kot številne druge države po Evropi je tudi slovenska vlada postala pozorna na dogajanje in sklicala sejo Sveta za nacionalno varnost. A da ne gre za sejo, temveč le za neformalni posvet, je pred zasedanjem - ko se je dogajanje že dodatno razjasnilo - povedal premier. Posveta, ki je trajal eno uro, so se tako na vabilo predsednika sveta, premierja Goloba, med drugimi udeležili štirje člani vladne ekipe - notranja in zunanja ministrica, minister za infrastrukturo, minister za obrambo in direktor SOVE. Gre torej za ožjo ekipo članov sveta.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 06:12 audio-control-play-line Iz SVETA: Gost Dobran Božič 02:26 audio-control-play-line Iz SVETA: Golob sklical posvet icon-chevron-left icon-chevron-right