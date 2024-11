Golob: Strah pred tretjino višjimi zimskimi položnicami je odveč

Strah pred za tretjino višjimi zimskimi položnicami je odveč, vsaj tako trdi premier Robert Golob, ki je danes napovedal, da bo vlada podaljšala reguliranje cen električne energije in zamaknila obračunavanje prispevka za obnovljive vire energije. Na odločitve Agencije za energijo in novo obračunavanje omrežnine sicer ne moremo vplivati, pravi Golob, lahko pa poskrbimo, da se bodo učinki odločitve agencije poznali le na papirju in ne tudi v evrih. A ta ukrep bo namenjen le gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem, pomoč gospodarstvu pa naj bi prinesel interventni zakon prihodnje leto.