Golob v Strasbourgu: Na trgu moramo vsem špekulantom pokazati, da smo enotni

Vladavina prava, čim hitrejša integracija Zahodnega Balkana in skupno reševanje energetske krize v Evropi – to so teme, ki jih je ob svojem prvem nastopu pred evropskimi poslanci v Strasbourgu izpostavil slovenski premier Robert Golob. Še posebej je poudaril, da je ta teden ključen za Unijo glede ukrepanja proti visokim cenam energentov, z ukrepi, ki jih je Evropska komisija predlagala doslej, pa da ni zadovoljen. Biti bi morali bolj odločni, med drugim glede cenovne kapice za plin in nestabilnosti na trgu.