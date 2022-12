Golob: 'V tem mandatu ni bilo nobenih političnih pritiskov na Policijo'

Golobova vladna ekipa ima od srede 16 ministrov. Državni zbor je namreč tudi uradno potrdil odstop zdaj že nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar. "Zadnje volitve sem razumela kot poziv volivcev k drugačni politiki, politiki transparentnosti, ne pa zakulisnim interesnim dogovarjanjem," je pred odhodom v novo službo, Tacensko policijsko akademijo, povedala notranja ministrica. Premier se je ministrici navkljub vsemu pranju umazanega perila v javnosti zahvalil in pohvalil njeno delo. Dodal je, da nihče od vlade ali poslancev do pred dobrih dveh tednov niti z besedo ni vedel, da je ministrica za notranje zadeve v kakršni koli stiski. Če je zgodba z Bobnarjevo zdaj zaključena, več vprašanj ostaja glede besed in poročil, ki sta jih z v. d. šefa Policije izrekla o političnih pritiskih. To je v sredo zanimalo tudi poslance, ki jim premier odgovarja: "Iz vseh poročil Policije je zelo jasno, da v tem mandatu ni bilo nobenih političnih pritiskov na Policijo."