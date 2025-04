Golob znova pod lupo KPK: V zameno za dopust vplivni položaj?

Premier se je znova znašel pod lupo KPK. Je v zameno za dopust v hrvaški Istri uspešnemu podjetniku, delnemu lastniku številnih slovenskih podjetij in članu Gibanja Svoboda Tomažu Subotiču omogočil vplivne položaje? V fokusu kolegov iz oddaje 24ur so razkrili, da je vlada Subotiča imenovala v svet ljubljanske Psihiatrične klinike in celjske bolnišnice. Je bolnišnica plačala račun za pravno mnenje, ki ga je Subotič potreboval za zasebne namene?