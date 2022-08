Golobi, ki so leta umirali v garažni hiši, bi lahko bili zastrupljeni

Okoli ljubljanske parkirne hiše Šentpeter v bližini poliklinike mimoidoči že leta opažajo golobje iztrebke. Menda naj bi že vrsto let v isti hiši golobi tudi poginjali, mrtvih pa dlje časa ni nihče odstranil. Vso umazanijo in mrtve ptice so odstranili podizvajalci, ki zdaj sanirajo strop, skozi katerega v stavbo prihajajo golobi. A nekateri sumijo, da ni kriv le strop, v katerega so se zatikali golobi, in pravijo, da imajo informacije, da bi lahko bili golobi tudi zastrupljeni.